Salernitana, Lotito pensa a Nesta per il dopo Ventura

Dopo l’addio di Giampiero Ventura, Lotito sta cercando un nuovo allenatore per la panchina della Salernitana. Il primo nome fatto è quello di Stefano Colantuono, ex tecnico dell’Atalanta. Come riporta Tuttosport, Lotito starebbe pensando a un ex biancoceleste per sostituire Ventura. Si tratta di Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e attualmente mister del Frosinone. Oggi, Nesta è impegnato nel primo turno di play off contro il Cittadella. Alla fine delle fasi finali, il tecnico tirerà le conclusioni e deciderà il suo futuro.

Immobile, "il Cuoio" lo celebra con un servizio e una copertina speciale - FT

Europa League, tornano in campo le coppe: il programma di oggi

TORNA ALLA HOME PAGE