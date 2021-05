Salernitana, Mezzaroma: "Mia permanenza è una delle ipotesi"

Durante una cerimonia organizzata dal Comune di Salerno Marco Mezzaroma ha parlato del suo futuro nella Salernitana. Emergono varie ipotesi dal suo discorso: "La normativa prevede alcune possibilità. Stiamo in piena attività. La mia permanenza è una delle ipotesi, non è la sola ipotesi. È una delle ipotesi, almeno a come leggo io la norma. Le altre ipotesi sono una cessione totale del cento per cento, una cessione parziale. La norma è abbastanza famosa, la conosciamo tutti, l’italiano non è un’opinione. Poi, certo, c’è anche il codice civile, ci sono le interpretazioni che ognuno può dare, ma leggendo la norma dà una serie di possibilità, né più né meno".