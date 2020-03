Salernitana, Micai ironico sull'uscita a vuoto nel derby: "Non uscite, fidatevi!"

Giorni di emergenza, l'Italia è in prima linea per combattere il Coronavirus. C'è chi, per stemperare la tensione, prova a dare i giusti consigli con un po' di ironia. Come Alessandro Micai, portiere della Salernitana che potrebbe in futuro vestire la maglia della Lazio. Sui propri profili social ha scritto chiaramente: "Non uscite! Mi raccomando ragazzi, fidatevi di me". Esilarante il video che accompagna la didascalia, che vede l'estremo difensore uscire a vuoto nel derby disputato con il Benevento. Una situazione critica, in cui servirà la responsabilità di tutti per vincere. Ma sdrammatizzare, a volte, può tornare utile.

