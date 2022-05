Salernitana, pazza idea Cavani? Le parole di Iervolino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Salernitana sogna in grande. Dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata nonostante la sconfitta sonora contro l'Udinese, la squadra campana può tirare le somme e iniziare a programmare il prossimo anno che la vedrà ancora protagonista nella massima serie. Il presidente Iervolino vuole dare continuità al progetto e inserire in rosa qualche top player del calibro di Cavani e Arnautovic. Piste davvero complicate ma dalle parti di Salerno quest'anno hanno imparato che niente è impossibile. Queste alcune parole del patron riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Prenderemo giovani e alcuni elementi esperti. Nicola resta? Non ne sono sicuro, perché devo ancora parlare con lui e Sabatini. Sogno di mercato? Dico due nomi che se fossero possibili e graditi al tecnico cercherei di prendere: Cavani, che in questa regione ha lasciato un ricordo indelebile, e Arnautovic, che interpreta il calcio da guerriero".