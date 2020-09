Salernitana, protesta contro Lotito e amichevole sospesa: i dettagli

La situazione a Salerno sta diventando surreale: la tifoseria è stufa di fare stagioni anonime e da mesi ormai è in protesta con la dirigenza e con il presidente Claudio Lotito. Dopo vari striscioni apparsi anche a Formello, un gruppo di tifosi ieri (firmatosi Direttivo Salerno) ha interrotto l'amichevole contro la Virtus Francavilla all'Arechi. 150 palloni sono stati lanciati in campo seguiti da uno striscione che recitava: "Ecco i tuoi palloni, ora fuori dai coglioni" (in riferimento ad un vecchio episodio quando, dopo l'ennesima contestazione dei tifosi, il patron ha risposto che quando è arrivato a Salerno non c'erano nemmeno i palloni, ndr). I tifosi vogliono delle risposte, ma Lotito difficilmente scenderà a patti.