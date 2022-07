Salernitana, Ribery: "A 39 anni ho ancora la voglia di un bambino"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ha messo anche lui la sua firma sulla storica salvezza della Salernitana e adesso Franck Ribery non ha intenzione di fermarsi. All'età di 39 anni dice di sentirsi ancora un bambino: "Sono fiero di me, la passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39 anni, ma spero di andare avanti ancora. Quando ero bambino, restavo a giocare fino alle 2 del mattino per le strade del quartiere. E oggi Ribery ha ancora la stessa voglia del bimbo Franck", afferma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Poi torna indietro al 2013 quando non vinse il Pallone d'Oro arrivando dietro a Ronaldo e Messi: "Fu ingiusto. Quello fu un anno incredibile per me. Avrei dovuto vincere io. Allungarono i tempi di consegna dei voti, successe qualcosa di strano. Mi sembrò una decisione politica".