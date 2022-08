Sampdoria-Lazio, i convocati di Giampaolo: sono quattro gli assenti

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio di domani sera: sono quattro gli assenti...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra poco più di 24 ore la Lazio affronterà la Sampdoria sul campo del Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati sono chiamati a una reazione dopo la sconfitta per 4-0 contro la Salernitana e, soprattutto, dopo le zero reti in tre partite giocate. In questi minuti l'allenatore della Samp, Giampaolo, ha diramato la lista dei ventitre convocati per il match, in cui non rientrano ben quattro elementi indisponibili per infortunio: Andrea Conti, Manuel De Luca, Nicola Murru e Simone Trimboli. A questi si aggiunge anche Harry Winks, centrocampista che in queste ore è arrivato in prestito dal Tottenham. Di seguito la lista dei giocatori che prenderanno parte al match.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Segovia, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Quagliarella.