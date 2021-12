Sampdoria - Lazio, Sarri: "Non ci alleniamo mai, io in realtà faccio il regista"

Tre punti d'oro quelli conquistati dalla Lazio su un campo difficile come quello della Sampdoria. Le reti di Milinkovic e Immobile hanno permesso ai biancocelesti di conquistare la vittoria che mancava ormai da tre gare. Questa l'analisi di mister Sarri ai microfoni di Dazn: "Dopo l’espulsione siamo calati, ma i primi venti minuti della ripresa sono stati gestiti bene poi è chiaro che con una gara giocata 68 ore fa qualcosa alla fine lasci. Loro hanno giocato prima di noi avevano molte ore in più di recupero ma siamo andati in difficoltà solo dopo l’inferiorità numerica".

MILINKOVIC - "Milinkovic ha perso la pazienza? Mi sembra l’abbia persa anche l’arbitro. Sergej ha solo detto: “Nell’azione prima non hai visto un c***o”, sicuramente non ha visto ma mi sembra una situazione di così facile gestione per un arbitro esperto che anche lui poteva avere più pazienza".

MATCH - "Oggi eravamo più ordinati, difendere nella gara di questa sera era più semplice rispetto alla gara contro l’Udinese ma anche lì nei grandi errori fatti abbiamo creato anche qualcosa di buono soprattutto nel secondo tempo. Bisogna scordarsi il numero di gol che si subivano cinque anni fa, tutte le squadre subiscono molte più reti rispetto al passato".

DIFESA – “Siamo al punto che non ci alleniamo mai, il problema è principalmente questo. Quello degli allenamenti di linea è un tipo di lavoro che ci salta, lavoriamo molto sui filmati. I tanti gol che abbiamo preso non si devono imputare solo alla linea difensiva”.

IMMOBILE – “Ciro aveva dolore al ginocchio e quindi ha deciso di fermarsi, dobbiamo capire se è una botta o uno stiramento al collaterale. Se è solo un colpo dovrebbe essere una cosa velocissima”.

SQUADRA - "Ci sono dei momenti in cui la squadra fa le cose che gli vengono chieste e delle gare in cui si torna indietro. Da cosa dipende? Dipende dal fatto che non ci alleniamo mai, io faccio il regista televisivo”.

Sarri a Lazio Style Channel: "A tratti giochiamo come bambini in campo e perdiamo ordine, diventando vulnerabili. Se qualcuno pensa che dobbiamo giocare così, è dura. Luis Alberto veniva da tante partite e volevamo tenerlo a riposo, poi quando stava per entrare siamo rimasti in dieci ed era inutile farlo entrare. Immobile aveva un dolore al ginocchio, spero sia solo un colpo e non un risentimento al collaterale. Strakosha ha fatto bene, ma anche dopo l’errore di Istanbul ha fatto bene in Europa League, Marusic invece è tornato bene dal Covid, si è allenato bene e negli ultimi due giorni l’ho visto bene. Zaccagni ha fatto un primo tempo di alto livello. Basic sarà importantissimo per il futuro della Lazio, è arrivato da tre mesi senza sapere la lingua e già è inserito nel gruppo, ha margini di crescita e penso diventerà un baluardo".

