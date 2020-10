Sampdoria - Lazio, Ugolini: "Biancocelesti in emergenza, Inzaghi penserà anche alla Champions"

Alla vigilia di Sampdoria-Lazio Inzaghi si ritrova ad avere diversi problemi di formazione. Ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste.

SAMP-LAZIO - "È una Lazio in emergenza anche in vista della partita di martedì. Alcuni giocatori come Marusic e Luiz Felipe saranno risparmiati per il match contro il Borussia Dortmund. Vavro si è rilanciato dal punto di vista fisico e questo aiuta ad entrare in condizione. La sua non è stata una stagione facile, chissà che questa non sia di rilancio per lui. Parolo è un jolly che può essere adattato anche in difesa. Le scelte della partita di domani, anche se Inzaghi non lo ammetterà mai, saranno condizionate da quella di martedì."

HOEDT - "Mi ricordo che Hoedt anche nella prima esperienza biancoceleste parlava sempre chiaro, quasi in maniera sfrontata. Va bene ma poi le cose devi dimostrarle sul campo e fin qui non lo ha fatto. Il suo valore tecnico è fuori discussione, speriamo che passi dalle parole ai fatti. Impostare la manovra da dietro oggi è fondamentale quindi ben vengano giocatori tecnici come lui, anche Parolo da questo punto di vista è una soluzione spendibile."

MURIQI - "È una soluzione importante per le caratteristiche che ha. Tare in questi anni ha dimostrato di saper fare il suo lavoro e se ha deciso di investire quella cifra per lui bisogna dargli tempo di ambientarsi e poi diventerà fondamentale per la Lazio."

CORREA E MILINKOVIC - "Le prestazioni con le Nazionali saranno uno stimolo in più per loro, non ci saranno problemi di stanchezza. Anche per la Champions sarà fondamentale avere giocatori che hanno fatto così bene in settimana in ambito internazionale."

