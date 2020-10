Sampdoria, Ranieri pensa all'ex Keita contro la Lazio

Keita è già in super forma. Sono queste le indicazioni che arrivano da Bogliasco. L'ex Monaco si è subito calato nella nuova realtà doriana. Ha avuto un rallentamento sulla tabella di marcia per essere risultato debolmente positivo al Covid qualche settimana fa. Poi però ha ingranato la marcia giusta, con Quagliarella in allenamento si intende alla perfezione. Per questo Ranieri sarebbe intenzionato a mandarlo in campo già nel prossimo match in programma contro la Lazio. Per lui sarebbe una sfida nella sfida, il tecnico romano punterà forte sulle sue motivazioni.