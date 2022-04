San Paolo, le prime parole di André Anderson: “Voglio regalare gioie ai tifosi”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

André Anderson è un nuovo giocatore del San Paolo. Adesso c'è anche l'ufficialità. Il calciatore classe 1999 aveva lasciato la Capitale negli scorsi giorni per tornare in patria e, negli ultimi giorni disponibili di calciomercato brasiliano, ha firmato con il suo nuovo club. L'ex Lazio e Salernitana si è detto pronto per questa nuova avventura. Queste sue prime parole pubblicate dalla società paulista sui social: "Ciao tifosi del tricolor! Qui è André Anderson! Sono al centro sportivo di Barra Funda (nome della zona del centro sportivo del San Paolo), è un momento magico della mia vita. Sono molto contento e ansioso di vedere il Morumbi (stadio del San Paolo) pieno di tifosi e dare molte gioie a questa tifoseria. Grazie e benedizione a tutti!".