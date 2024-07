San Paolo, Marcos Antonio si presenta: "Sono felice, voglio dare il massimo"

Marcos Antonio è un nuovo giocatore del San Paolo. Dopo aver vissuto l'ultima stagione al PAOK, in Grecia, il centrocampista ha lasciato la Lazio in prestito con obbligo di riscatto per tornare in Brasile. Queste le sue prime parole da 'Tricolor': “È un momento di grande gioia, provo una sensazione diversa. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo tutto così velocemente. Ero felice dell'accordo e ho dato la mia disponibilità. Voglio trarre il massimo da questa esperienza e imparare dai giocatori più esperti che hanno molta qualità. Penso che le cose accadranno in modo naturale. Voglio fare quello che so fare, cioè giocare a calcio”.