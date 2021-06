Sarri-Lazio, Di Marzio: "Luis Alberto play? Se lo ha fatto Pjanic..."

L'ex allenatore Gianni Di Marzio, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha analizzato l'arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio e i possibili accorgimenti di Lotito con il calciomercato: "Quando si muove un ds e va a casa sua, lo devi portare a casa. E' più facile per un tecnico portare una linea difensiva a 4 dove c'è stata a tre e non il contrario. Inzaghi gli ha lasciato un bel patrimonio a Sarri. Sarri gioca come Inzaghi con la linea difensiva alta, un calcio iberico che spero riesca a verticalizzarlo ancora di più. La presenza di Mourinho alla Roma sarà uno stimolo in più".



Cosa manca nella rosa della Lazio per Sarri?

"Sono convinto che basso Lazzari non possa farlo. Nella doppia fase a tre perde molte energie. Nel 4-3-3 invece te lo ritrovi più fresco. Per me un terzino lo prenderanno. Poi se si è adattato a Roma a fare il quinto di destra ha imparato il ruolo. Per me Luis Alberto è fortissimo dalla trequarti in su, ma lo ha fatto Pjanic, perché non può farlo anche lui il play? Deve solo imparare a non farsi attaccare troppo quando è lì dietro con la palla al piede".