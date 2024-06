Sarri, parla l'agente: "Quella del Panathinaikos un'offerta d'oro ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri è ancora alla ricerca di una nuova avventura dopo l'addio alla Lazio. L'allenatore toscano, nelle ultime settimane, era stato avvicinato dal Panathinaikos ma alla fine il tecnico ha deciso di rinunciare. In merito proprio l'agente di Sarri, Alessandro Pellegrini, ha voluto ringraziare il club greco per l'interesse ai microfoni di Alfredo Pedullà.

"Mi sento in dovere di ringraziare il club, i massimi dirigenti e chi ha fatto di tutto per portare Maurizio in Grecia. Siamo stati colpiti per lo stile evidenziato all’interno della trattativa, un fair-play con pochi precedenti. Sono venuti in Italia, ci hanno incontrato, hanno fatto un’offerta d’oro e sulla carta irrinunciabile. Soltanto che per Sarri è un momento particolarmente delicato, almeno in queste settimane non se la sente di lasciare l’Italia. Siamo grati e speriamo che in futuro ci possa essere un’altra opportunità, loro con noi sono stati straordinari", queste le sue parole.