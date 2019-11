Sassuolo, Berardi infortunato: rischia di saltare la Lazio

La Lazio batte il Lecce e chiude in bellezza il ciclo di 7 partite in 22 giorni. La squadra di Inzaghi ha acciuffato il terzo posto in coabitazione con il Cagliari e ora potrà usufruire della sosta per le nazionali. Alla ripresa, domenica 24 novembre ci sarà il Sassuolo a Reggio Emilia, nel tentativo di allungare la striscia positiva. De Zerbi molto probabilmente dovrà fare a meno di Berardi, infortunatosi nella prtita di venerdì scorso contro il Bologna. Come ha riportato con un comunicato il sito ufficiale dei neroverdi, l'attaccante ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra e sarà costretto a non rispondere alla chiamata dell'Italia.

