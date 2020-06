Sassuolo, Caputo: "Vedere il calendario è una luce in fondo al tunnel"

Fu lui il protagonista dell'ultima partita del campionato, Sassuolo-Brescia del 9 marzo. Il suo cartello con la scritta 'Andrà tutto bene, restate a casa' richiamò l'attenzione di tutta Italia in un momento drammatico per quanto riguarda lo sviluppo del coronavirus. Oggi, alla pubblicazione del calendario aggiornato, Francesco Caputo ha detto la sua ai microfoni di Sassuolo Channel: "Rivedere il calendario dopo un periodo così lungo e difficile sembra una piccola luce in fondo al tunnel. Non sarà sicuramente facile, lo sappiamo, ma la possibilità della ripresa è un passo importante per noi e per le persone che sono rimaste a casa. Tour de force? Non tutti siamo abituati a giocare 3 partite, poi si gioca anche con il caldo. Non avremo tempo di finire una gara che dobbiamo già pensare all'altra, agli spostamenti, ma cercheremo di non pensarci, c'è positività, c'è tanta voglia di tornare in campo e di finire bene la stagione".

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA LAZIO

SERIE A, LE FINESTRE DELLE GIORNATE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME