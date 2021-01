Sassuolo, contro la Lazio per cambiare rotta: ritornano Locatelli e Obiang

Otto punti nelle ultime sette giornate di campionato per il Sassuolo che dopo una partenza sprint sognava concretamente un posto in Europa. Domenica alle 18, ci sarà un crocevia importante per il prosieguo della stagione con i neroverdi che fanno visita alla Lazio all'Olimpico. I biancocelesti hanno un punto in più in classifica ma sarà battaglia per stabilire le gerarchie della Serie A. De Zerbi vuole cambiare il trend delle ultime partite e sta preparando la miglior formazione. La squadra sosterrà oggi la seduta di rifinitura a porte chiuse prima di partire alla volta della Capitale. Ancora differenziato per Mehdi Bourabia, Nicolas Schiappacasse e Jeremie Boga con quest'ultimo che sta provando il recupero in extremis. A centrocampo due rientri importanti per De Zerbi che recupera Manuel Locatelli, dopo un infortunio, e Pedro Obiang, dopo aver scontato una giornata di squalifica. Saranno proprio loro due a comporre la mediana neroverde con Magnanelli possibile sorpresa. Sulla trequarti, con Berardi out e Boga che spera nella panchina, saranno Defrel, Traoré, Djuricic i tre uomini a supporto di Caputo.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang/Magnanelli; Defrel, Traoré, Djuricic; Caputo. All. Roberto De Zerbi