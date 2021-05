Sassuolo, De Zerbi crede nel sorpasso alla Roma: “Spero che nel derby...”

Due giornate al termine del campionato. La situazione in zona Conference League vede la Roma al settimo posto a quota 58 punti, con il Sassuolo a -2 che non ha nessuna intenzione di mollare. I neroverdi, dopo la sconfitta interna con la Juventus, affronteranno il Parma d aspetteranno buone notizie dall'Olimpico dove ci sarà il derby capitolino. Il Sassuolo fa il tifo per la Lazio e spera che Dzeko e compagni possano perdere terreno. Questa la conferma di De Zerbi intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo tirare una riga, preparare Parma e sognare il sorpasso alla Roma il che vuol dire che noi dobbiamo fare una grande partita per vincere, non è scontato e sperare che il derby non faccia fare punti alla Roma. In caso di sorpasso avremmo poi la Lazio, altra partita pesante. Il mio futuro, quando sarà il momento, ve lo faremo sapere".

