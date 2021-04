Sassuolo, De Zerbi polemico: "Su Raspadori era rigore. Irrati? Non mi piace"

Il Sassuolo ha giocato una bella partita ma alla fine i neroverdi non sono riusciti a vincere al Mezza dove l'Inter si è imposta per 2-0. Al termine del match il tecnico De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Dazn non risparmiando una punta polemica nei confronti dell'arbitraggio: "Per me quello su Raspadori è rigore, lui tenta di non cadere poi chiaramente se tiri da una parte dall'altra cedi come movimento naturale. Irrati non mi piace come arbitro, così come non mi piacciono alcuni giocatori. Non mi piace al di là dell'episodio".

Lazio, Agostinelli: "Inzaghi? Serviranno nuovi stimoli, quasi una ripartenza da zero"

Euro 2020, Irlanda quasi fuori: "Non possiamo garantire la presenza dei tifosi"

TORNA ALLA HOMEPAGE