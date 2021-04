Sassuolo, l'ad Carnevali: "Superlega? Così si uccide la Serie A"

Terremoto nella notte che segnerà una pagina importante della storia del calcio. La Superlega è realtà ma il nuovo format europeo rischia davvero di mettere a repentaglio anche la nostra Serie A? Secondo Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo si: "Un'iniziativa che covava. Oggi pomeriggio c'e' una riunione in Lega e speriamo che i diritti interessati ci spieghino bene cosa si intende per Superlega. Quello che abbiamo ascoltato finora non ci piace. Queste squadre che aderiscono al progetto hanno una grande responsabilità', rischiano di uccidere il nostro campionato nazionale".

"Si rischia di perdere la passione, che sarebbe l'errore piu' grande, perche' il calcio e' sport, divertimento, unione. Le squadre devono poter ambire a grandi risultati, devono poterlo sognare. Si pensa di fare un torneo a cui partecipi di diritto perché' hai una storia ma la storia la puoi costruire piano piano", queste le sue parole ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno.

