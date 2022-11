Scaloni, la strana richiesta alla moglie per il Mondiale: "Vedremo più avanti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Lionel Scaloni si trova in Qatar da qualche giorno in vista del debutto da ct dell'Argentina nel Mondiale 2022. La sua famiglia, tuttavia, non ha raggiunto la sede della Coppa del Mondo, ed è probabile che sua moglie non lo faccia per mantenere un certo anonimato. Elisa Montero, infatti, ha cercato di tenersi lontana, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, da telecamere, televisione e social network. È per questo motivo, riporta La 100, che ha deciso di non andare in Qatar e sostenere suo marito da lontano. Lo stesso Scaloni l'ha confermato in una recente intervista: "Della mia famiglia non verrà nessuno, aspettiamo, un po' di calma, vedremo più avanti".

I due sono legati sentimentalmente da gennaio 2008 quando Scaloni venne presentato come giocatore del Maiorca dopo la cessione in prestito dalla Lazio. La sua esperienza nella squadra spagnola durò solamente 18 mesi, ma l'isola entrò comunque nel suo cuore perché s'innamorò di Elisa, in seguito madre dei suoi figli. Nel 2012 l'arrivo di Ian e, quattro anni più tardi, quello del secondogenito, Noah.

