Sconcerti: "Lazio, non puoi più nasconderti. Con questi giocatori devi vincere!"

La Lazio è terza, in piena linea con i suoi obiettivi. Ai microfoni di Calciomercato.com ne ha parlato anche Sconcerti: "La Lazio ha trovato una sua identità, più della Roma. Viene da un percorso di anni e oggi si trova con le spalle al muro, deve vincere, non può far altro. Del resto quando tieni Milinkovic e ti esplode Correa, quando hai giocatori del calibro di Luis Alberto e Immobile, non ti puoi più nascondere. La Lazio è destinata a far bene".

