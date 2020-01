Sconcerti: "Lazio squadra più compiuta del campionato"

La Lazio continua a superare ogni ostacolo, con il Napoli è arrivata la decima vittoria consecutiva. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti anche Sconcerti: "Juventus ed Inter sono le certezze, mentre la Lazio, che è sempre la stessa, è la più compiuta. Il giocatore mai sostituito non è Immobile, nè Milinkovic o Luis Alberto, ma Lulic. Che se devi darlo in Serie A, difficilmente lo piazzi, per età che per ruolo. Ma se porti Eriksen alla Lazio salta tutto l'equilibrio".

