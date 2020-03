Sconcerti: "Se la Lazio batte l'Atalanta ce la può fare..."

Il campionato riparte, nonostante le tante polemiche scaturite dall'allerta nazionale per il Coronavirus. Ma ogni tanto si trova anche il tempo per parlare di campo: lo ha fatto il noto giornalista Mario Sconcerti ai microfoni di Radio Sportivi: "La Lazio è la squadra più compiuta, quella con i giocatori giusti al posto giusto. A me piace molto e se supererà l’ostacolo Atalanta credo che ce la potrà fare”.

