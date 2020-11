Sconcerti: “Tamponi? Vicenda strana, giudicherà chi di dovere. E sulle ASL...”

La questione tamponi sta tenendo banco negli ultimi giorni. Ai microfoni di calciomercato.con ne ha parlato Sconcerti: "C’è un'inchiesta federale e soprattutto un’indagine della Procura. A me sembra strano che se li fai in un posto sei positivo e se li fai in un altro sei negativo. Chi dovrà giudicare giudicherà, aspettiamo, ma non mi sembra che tutti abbiano tenuto un comportamento virtuoso. Le Asl regionali hanno in mano le chiavi del campionato? E’ una vicenda scabrosa, non ne usciamo. Alla luce di quanto successo in questo weekend bisogna ripensare anche a Juventus-Napoli. Tra l'altro mi sembra che Marotta stia puntando il dito sul privilegio di alcune città - e di conseguenza di alcuni club - senza però avere una visione di insieme".