Scudetto 1915, le immagini dello striscione in Tribuna Tevere - FOTO

Un'iniziativa che era stata annunciata e che non ha deluso, in Tribuna Tevere spunta lo striscione con l'hashtag #SCUDETTO1915LAZIOTRICOLORE contornato da una selva di bandiere italiane. Un colpo d'occhio d'effetto organizzato da Comitato Consumatori Lazio e Associazione Sodalizio Lazio per portare l'attenzione di istituzioni e media sulla richiesta di assegnazione ex aequo con il Genoa dello Scudetto del campionato 1914/1915. Ovviamente non c'era partita migliore di Lazio - Genoa per esporre per la prima volta lo striscione, che sarà riproposto d'ora in poi nelle gare casalinghe dei biancocelesti.

