Scudetto, Bonolis: "Lazio fantastica, sarà corsa a tre fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di Palla al centro, trasmissione radiofonica in onda su Radio1 Sport, Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha commentato così la corsa scudetto: "L'Inter sta prendendo impegni economici importanti, per come sta andando è un dovere di tutti adoperarsi per quel traguardo. Ora entrano in gioco altri fattori che la Lazio non ha come le coppe per Juventus e Inter, anche se loro hanno le rose più ampie. Sarà una corsa a tre fino alla fine". Poi sugli arbitri: "Auguriamoci che si comportino bene nelle situazioni che conteranno. La Lazio sta facendo un campionato fantastico. Non si capisce il perchè il Var non possa intervenire se non con l'autorizzazione dello stesso arbitro. Non abbiamo bisogno di queste cose, mettono solo zizzania".

