Scudetto, Bruno: "Juventus favorita. La Lazio ha gli uomini contati"

Continua il testa a testa tra Juventus e Lazio in vetta alla classifica. A circa 20 giorni dallo scontro diretto, i bianconeri sono 4 punti avanti. Pasquale Bruno, ex calciatore di Torino e Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per commentare la corsa Scudetto:

“La Juve è una grande squadra anzi due, facciamo due e mezza. Vincerà lo scudetto perché può permettersi Higuain e Douglas Costa in panchina. La Lazio è un ottimo gruppo ma ha gli uomini contati, non c'è paragone. E giocare ogni tre giorni per un mese e mezzo è avvilente, ti uccide».