Serata di padel al circolo Due Ponti: ci saranno anche tre ex biancocelesti

Presso i campi del circolo Due Ponti andrà in scena la prima edizione del Safilens Padel Evolution Open Championship. Questo evento di seconda, terza e quarta categoria, ha attratto anche giocatori di un certo livello. Ben 184 coppie parteciperanno, record per il padel italiano. E, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarà anche un po' di Lazio a colorare la serata. Infatti saranno pronti a dire la loro sul campo anche Marcolin, Giannichedda e Marchegiani. I tre vorranno ripetere le gesta già compiute sul rettangolo verde in passato. La manifestazione sta andando in onda su Eleven Sports.

