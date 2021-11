Serbia, il bel gesto di Milinkovic e compagni dopo la qualificazione

La Serbia di Milinkovic battendo il Portogallo si è conquistata di diritto il pass per i Mondiali del 2022 in Qatar. Il presidente della Federcalcio Serba Aleksandar Vucic aveva promesso ai suoi un premio di un milione di euro in caso di qualificazione. Promessa mantenuta. Milinkovic e compagni, come riportano i media locali, hanno deciso di devolvere l’intera somma di denaro in beneficenza a sostegno dei bambini malati. Un gesto generosissimo e degno di nota da parte della Nazionale Serba.

