Serbia, il ct Stojković: "Milinkovic? Se andasse alla Juventus..."

Sergej Milinkovic-Savic sarà senza ombra di dubbio il protagonista della prossima sessione di calciomercato della Lazio. Il serbo mai come quest’anno ha fatto la differenza tra le file biancocelesti e ha attirato su di se gli occhi dei top club di tutta Europa. Il futuro è ancora tutto da scrivere, come confermano le parole del suo agente Kezman ai nostri microfoni, ma il ct della Serbia Dragan Stojković lo vedrebbe bene alla Juventus: “Per Sergej è arrivato il momento di cambiare aria, onestamente non conosco la sua prossima destinazione. Sicuramente sarà un club di prima fascia. Se dovesse andare alla Juventus, il colpo lo farebbero entrambi. Per la Lazio potrebbe essere un buon affare, perché sicuramente arriverebbero tanti soldi dalla sua cessione. E' un punto fermo per la nostra nazionale, un top player, in Europa non ci sono molti giocatori della sua qualità”, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di TuttoJuve.com.