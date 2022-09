Serbia, Milinkovic: “Dispiace per i tifosi. Per il futuro mi auguro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Grande prova quella della Serbia contro la Svezia in Nations League. I ragazzi di Stojkovic si sono imposti per 4 a 1 sugli avversari, unica macchia della gara il cartellino giallo per Sergej Milinkovic Savic che, in quanto diffidato, salterà la sfida contro la Norvegia. Al termine del match, il centrocampista ha commentato la vittoria ai microfoni dei media presenti. Queste le sue parole: “Siamo entrati in partita, volevamo vincere. È stata la nostra ultima sfida in casa prima del Mondiale, questa è stata una motivazione ancor più grande che ci ha spinto alla vittoria”

SVANTAGGIO - “Hanno segnato un gol letteralmente dal nulla, ma poi abbiamo preso il comando e abbiamo continuato ancora più forti. Abbiamo creduto in noi stessi, così siamo riusciti a ribaltare la situazione e conquistare la vittoria”

PUBBLICO - La Uefa ha sanzionato la Serbia imponendo di giocare la sfida senza i supporter sugli spalti. A tal proposito il biancoceleste ha dichiarato: “È un peccato che sia andata così, dopotutto era la nostra ultima partita in casa. È stato bello vedere tutti questi bambini e spero che arrivino in numero maggiore in futuro”

