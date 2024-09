Serbia, Milinkovic si tira indietro: il motivo del 'no' a Stojkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serbia, così come l’Italia, sarà impegnata in Nations League e affronterà nella prima giornata, giovedì 5 settembre alle 20:45, la Spagna e poi la Danimarca, domenica 8 alle 18. Stojkovic ha diramato per l’occasione la lista dei convocati che non comprende i nomi di Vlahovic, Mitrovic e Sergej Milinkovic Savic. Tutti e tre, come raccontato dal ct, hanno risposto ‘no’ alla convocazione per motivi differenti: il bianconero parlato di problemi familiari, mentre l’attaccante e il centrocampista dell’Al-Hilal avrebbero fatto un passo indietro per motivi legati alla condizione fisica non proprio al top. In particolare, sull’ex Lazio il commissario tecnico in conferenza stampa ha dichiarato: “Gioca sotto iniezioni, penso che sia una questione di vertebre. Il dottore ha ricevuto una lettera dall’ Al-Hilal che spiega di cosa si tratta. I ragazzi ci hanno contattato, abbiamo parlato, ho capito tutto, vogliono sfruttare il tempo per recuperare”.

