Francesco Acerbi è stato il protagonista dell'ultimo post social della Serie A. Sull'account Twitter del massimo campionato italiano, un collage composto da quattro difensori. O meglio, quattro "attaccanti per hobby". Si tratta di Legrottaglie, Jankulovski, Zaccardo e Acerbi. Tutti e quattro, pur componendo le retroguarda delle rispettive squadre, sono andati in gol spesso e volentieri. Da qui la domanda: "Chi di loro ha realizzato più gol in Serie A TIM?".

Attaccanti per hobby. ️

Chi di loro ha realizzato più gol in #SerieATIM? #WeAreCalcio pic.twitter.com/j9fBFilsm9 — Lega Serie A (@SerieA) August 4, 2021

Inter, Eriksen torna ad Appiano: abbracci con mister e compagni - VD

Serie A, Acerbi inserito tra gli "attaccanti per hobby". Poi il sondaggio... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE