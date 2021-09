Serie A, al Maradona finisce 2 a 0: il Napoli affonda il Cagliari

Napoli e Cagliari le ultime a scendere in campo per questa domenica di calcio. Si è concluso 2 a 0 il match tra i partenopei guidati da Luciano Spalletti che hanno battuto i sardi guidati da Walter Mazzarri, infilando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Il gol di Osimhen sblocca la gara nel primo tempo, Insigne raddoppia su rigore nel secondo. Una gara a senso unico per il Napoli che adesso si trova solo in vetta alla classifica a +3 dal Milan.

