Serie A, altro ko per il Cagliari: passa il Benevento di Filippo Inzaghi

Cagliari - Benevento è la gara che apre la sedicesima giornata di campionato. Primo tempo scoppiettante, che vede passare in vantaggio i padroni di casa: angolo battuto da Pavoletti, Joao Pedro trasforma in rete. Non si fa mettere sotto la squadra di Filippo Inzaghi, che si rimette in carreggiata al minuto 41': Sau raggiunge un cross di Schiattarella e finalizza con destrezza sulla sinistra. Prima del termine del primo tempo, il Benevento ha la forza di colpire ancora con Alessandro Tuia, che infila la palla in porta con un colpo di testa. Il secondo tempo è di sostanziale equilibrio, il Cagliari prova a rialzare la testa ma senza risultato. Nei minuti finali i sardi rimangono anche in 10 per l'espulsione di Nandez. Termina 1 a 2 il match: altro risultato importante per il Benevento, che sale a quota 21 punti.