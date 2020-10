Serie A, anche il Torino nella "bolla": scatta l'isolamento al Filadelfia

Dopo la decisione presa dalla Roma, anche il Torino decide di isolarsi e mantenere il gruppo squadra unito senza che venga a contatto con l'esterno. Questa decisione è stata presa dopo la positività di quattro membri granata. Belotti e compagni si continueranno ad allenare al Filadelfia e alloggeranno in un albergo dentro la città, come riporta il Corriere dello Sport. La cosiddetta "bolla", al quale il Torino dovrà rimanere come minimo fino all'incontro con il Sassuolo, potrà aiutare Giampaolo anche a ritrovare il feeling con la squadra e riuscire quindi a riemergere dalla situazione complicata in cui si trova.