Serie A, atteso ok del CTS a quarantena light: ecco come funziona

Il Comitato Tecnico Scientifico ha accettato la proposta della quarantena light in caso di positivo, e prima del 20 giugno è atteso il via libera definitivo. Secondo quanto riporta Sky Sport nulla cambia ovviamente per il positivo, che comunque sarebbe isolato (per almeno 14 giorni) dal resto della squadra. Gli altri membri del gruppo andrebbero comunque in ritiro per due settimane, avendo la possibilità di muoversi solo per le partite. Il giorno della partita tutti sarebbero sottoposti, 4 ore prima del fischio d'inizio, ad un tampone a risposta rapida: si tratta di un test sulla saliva in grado di dare l’esito in dieci minuti, e che sta per essere validato. Per tutti i negativi, arriverebbe l’ok per scendere in campo. La Figc dovrà individuare un ente terzo che sia responsabile dei vari test. Due le opzioni al vaglio, Synlab o Lifebrain.

