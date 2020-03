Serie A, Casasco (Medici Sportivi): "Allenamenti non prima di Pasqua"

Mentre il Paese si ferma per lottare contro la pandemia, il calcio continua a interrogarsi su quando si potrà quantomeno riprendere le attività. La Lazio ha posticipato la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per oggi, a data da destinarsi, e proprio sul tema di quando le squadre di Serie A potranno ricominciare a lavorare è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset il presidente dei Medici Sportivi Maurizio Casasco: "La data del ritorno in campo per gli allenamenti rischia di essere spostata. Si è proposto di posticiparla a Pasqua, ma finché non si parlerà di riprendere le attività nelle fabbriche e nelle industrie non credo si discorrerà di calcio. Adesso serve una responsabilità collettiva e non dei singoli individui in un momento di estrema emergenza sanitaria ed economica. Anche gli allenamenti, quindi, riprenderanno quando tutto il Paese sarà rimesso in sicurezza e quindi forse anche lo stesso campionato potrà essere ulteriormente rimandato di qualche settimana. Penso quindi che gli allenamenti si possano spostare a Pasqua".

