Serie A, Casini sugli arbitri: “È evidente che dobbiamo lavoraci su"

Le decisioni degli arbitri continuano a far discutere, creando veri e propri casi. Mai come e quanto in questi ultimi giorni. Diverse le personalità che hanno espresso la propria opinione in merito e tra questi anche Lorenzo Casini. A margine dell’evento “Il fattore sociale e di governance negli Esg” che si è svolto nel Salone d’Onore del Coni, il presidente della Lega Serie A ha espresso il suo pensiero. Queste le sue parole: "La questione arbitri? Mi pare evidente che bisogna lavorare insieme affinché la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione. Sul Var ci sono delle discussioni aperte, bisogna sedersi tutti intorno ad un tavolo con la Figc e trovare delle soluzioni per migliorare il calcio".

