Serie A, classifica assist: Gomez agguanta Luis Alberto

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Il Papu Gomez agguanta Luis Alberto. L'aggancio era nell'aria, ma l'argentino, con il passaggio vincente per Zapata, ha affiancato lo spagnolo nella classifica dei migliori uomini assist del campionato. I numeri dieci di Atalanta e Lazio sono gli unici due della Serie A a essere in doppia cifra e comandano la graduatoria con 14 cioccolatini forniti ai compagni di squadra. Il Papu ha inserito la quinta dopo il lockdown, mentre lo spagnolo (che tuttavia a realizzato due reti dalla ripresa) soffre un po' come tutti i suoi compagni. Terzo è Lorenzo Pellegrini a quota 9. Appena fuori dal podio c'è ancora Lazio, con Ciro Immobile che è quarto insieme a Kulusevski, Fofana e Candreva a quota 7. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori biancocelesti.

1) 14 assist: Luis Alberto (Lazio), A. Gomez (Atalanta)

3) 9 assist: L. Pellegrini (Roma)

4) 7 assist: C. Immobile (Lazio), D. Kulusevski (Parma), S. Fofana (Udinese), A. Candreva (Inter)

8) 6 assist: R. Bentancur (Juventus), J. Callejon (Napoli), R. Nainggolan (Cagliari), L. Insigne (Napoli), N. Lazovic (Verona), P. Dybala (Juventus), S. Tonali (Brescia).

15) 5 assist: M. Brozovic (Inter), R. Gosens (Atalanta) , P. Ghiglione (Genoa), S. Milinkovic-Savic (Lazio), R. Toloi (Atalanta), D. Zapata (Atalanta), L. Pellegrini (Cagliari), M. De Roon (Atalanta), F. Djuricic (Sassuolo), Duncan (Fiorentina), D. Berardi (Sassuolo), F. Ruiz (Napoli), J. Cuadrado (Juventus), F. Caputo (Sassuolo).

2 assist: F. Acerbi (Lazio), F. Caicedo (Lazio), M. Lazzari (Lazio), S. Lulic (Lazio)

1 assist: J. Correa (Lazio), Jony (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Leiva (Lazio), J. Lukaku (Lazio)

