Serie A, classifica assist: Gomez resta attaccato a Luis Alberto

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Una serata negativa quella di Luis Alberto nella gara contro il Milan. Lo spagnolo avrebbe potutoi riaprire la partita, ma il suo assist per Lazzari è arrivato con un secondo di ritardo e l'esterno è finito in offisde. Peccato perché sarebbe servito alla Lazio per riaprire il match e allo spagnolo per allungare su Gomez. L'andaluso è sempre primo per numero di passaggi vincenti forniti (14), ma Gomez è a una sola lunghezza e cercherà di riagguantare il numero dieci biancoceleste. Terzo è Lorenzo Pellegrini a quota 9. Appena fuori dal podio c'è ancora Lazio, con Ciro Immobile che è quarto insieme a Kulusevski e Candreva a quota 7. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori biancocelesti.

1) 14 assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 13 assist: A. Gomez (Atalanta)

3) 9 assist: L. Pellegrini (Roma)

4) 7 assist: C. Immobile (Lazio), D. Kulusevski (Parma), A. Candreva (Inter)

7) 6 assist: R. Bentancur (Juventus), J. Callejon (Napoli), R. Nainggolan (Cagliari), N. Lazovic (Verona), P. Dybala (Juventus).

12) 5 assist: M. Brozovic (Inter), R. Gosens (Atalanta), , P. Ghiglione (Genoa), L. Insigne (Napoli), S. Milinkovic-Savic (Lazio), R. Toloi (Atalanta), S. Tonali (Brescia), D. Zapata (Atalanta), L. Pellegrini (Cagliari),S. Fofana (Udinese), M. De Roon (Atalanta), F. Djuricic (Sassuolo), Duncan (Fiorentina), D. Berardi (Sassuolo).

2 assist: F. Acerbi (Lazio), F. Caicedo (Lazio), M. Lazzari (Lazio), S. Lulic (Lazio)

1 assist: J. Correa (Lazio), Jony (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Leiva (Lazio), J. Lukaku (Lazio)

