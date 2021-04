Serie A, colpo salvezza della Fiorentina: viola corsari a Verona

La Fiorentina fa un deciso passo verso la salvezza. La squadra di Iachini vince 2-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi e sale a quota 33 in classifica a +8 sul Cagliari terzultimo. In chiusura di primo tempo sblocca la partita Vlahovic su rigore, concesso per fallo di Barak su Bonaventura. A metà della ripresa arriva il raddoppio viola di Caceres che rende inutile il 2-1 di Salcedo al 72'. La squadra di Juric, alla terza sconfitta consecutiva (dopo quelle con Lazio e Sampdoria), rimane al nono posto con 41 punti.