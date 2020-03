Serie A, convocata la prossima Assemblea di Lega: il comunicato

La Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la convocazione per la prossima Assemblea. L'appuntamento è per giovedì 12 marzo 2020 nella sede di via Rosellini a Milano. All'ordine del giorno c'è la discussione sull'emergenza coronavirus e sui temi relativi alla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

SERIE A, I RECUPERI DEL 26° TURNO: IL PROGRAMMA

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE