Serie A, Fiorentina - Genoa chiude il programma della decima giornata

Sta per concludersi la decima giornata di Serie A che regalerà il suo ultimo verdetto questa sera alle 20:45. Al Franchi si affrontano Fiorentina e Genoa, gara decisiva in ottica salvezza. Prandelli è ancora a caccia dei primi punti da quando è ritornato sulla panchina viola, mentre Maran deve fare risultato per allontanare le polemiche. Ci sarà da aspettare per Udinese - Atalanta, in programma ieri e rinviata a data da destinarsi causa maltempo.

