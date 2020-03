Serie A, gare a porte chiuse: ecco quanto incide sulle finanze dei club

Momento difficile a causa dell'emergenza coronavirus, anche il campionato italiano ha subito forti ripercussioni. Si giocherà a porte chiuse, provvedimento che inevitabilmente avrà ripercussioni sulle casse dei club di Serie A. Come spiegato da La Repubblica, le perdite sono notevoli. La Lazio nell'arco della settimana ha perso il 14% in borsa. La Juventus il 10%, la Roma arriva al 9%. Le entrate sono ferme, al contrario delle uscite per per stipendi della rosa, tecnici, magazzinieri e il resto dello staff. Così come per bollette, affitti o mutui. I club che fanno forte affidamento sugli introiti degli stadi sono, ovviamente, quelli più colpiti.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, LO SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE