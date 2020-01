Serie A, gli affari di mercato saltati all’ultimo: due riguardano la Lazio

L’affare Politano-Spinazzola, attualmente bloccato e con il serio rischio di saltare, porta a pensare alle operazioni di mercato saltate all’ultimo. Sky Sport ha stilato una vera e propria rassegna, in cui trovano spazio anche due ex Lazio. Si tratta di Beppe Signori e Sergej Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il primo, si torna indietro nel tempo fino al momento in cui una sollevazione popolare fece saltare la cessione dell’attaccante biancoceleste al Parma: quattromila sostenitori capitolini scesero in piazza nell’estate nel 1995 e, dopo il lungo summit, la società tolse il giocatore dal mercato. Il ‘Sergente’, invece, prima di approdare alla Lazio, era ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina: impossibile dimenticare le lacrime del giocatore nelle sede viola e la decisione di rifiutare la proposta del club toscano per sposare la causa biancoceleste. La graduatoria è completata da altri affari mancati, tra cui quello di Malcom alla Roma e la non-cessione di Gervinho nel giugno del 2015.

