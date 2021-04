Serie A, gli scatti della ventinovesima giornata: il cuore di Caicedo - FOTO

La ventinovesima giornata di Serie A si è chiusa con gli importanti successi di Lazio, Napoli e Atalanta che proseguono la loro corsa verso un posto in Champions League. Vince anche l'Inter sempre più lanciata verso lo scudetto. Passi falsi invece per Milan, Roma e Juventus che non vanno oltre il pareggio rispettivamente contro Sampdoria, Sassuolo e Torino. La pagina ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato le 10 foto emblematiche di questo turno di campionato. Tra loro c'è l'esultanza con il cuore di Felipe Caicedo. Grazie al rigore nei minuti finali dell'ecuadoriano la Lazio è riuscita a prendersi i tre punti contro lo Spezia.