Serie A, Gravina: "Non è detto che si possa partire il 12 settembre"

Già proiettato verso la prossima stagione, Gabriele Gravina è intervenuto a La politica nel pallone su Rai GrParlamento. Queste le parole del presidente della Federcalcio:

“La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato: non è detto che si possa partire il 12 settembre”.

NAZIONALE - "Con Marcello c'è un rapporto di amicizia consolidato in tanti anni di attività. Mi dispiace che a volte anche quando viviamo momenti di tranquillità qualcuno ami creare qualche tensione inutile. Con Mancini non c'è nessun problema, il rapporto è molto forte e solido".

