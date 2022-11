Serie A, il Bologna ribalta il Torino: Thiago Motta cala il tris di vittorie

TUTTOmercatoWEB.com

Il lunch match della dodicesima giornata di Serie A se lo aggiudica il Bologna che al Dall'Ara ribalta il Torino e trova altri tre punti fondamentali in zona salvezza. In vantaggio ci vanno gli ospiti con il calcio di rigore di Lukic. I rossoblu si svegliano nella ripresa e, prima con Orsolini e poi con Posch, fissano il risultato sul definitivo 2-1. Thiago Motta trova la terza vittoria consecutiva che supera il Sassuolo e si sistema all'undicesimo posto in classifica. Il Toro non riesce a dare continuità alla vittoria con il Milan e resta decimo a 17.